    Presidente do parlamento regional felicita 50 anos da RTP/Açores

    O presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores considerou que celebrar os 50 anos da RTP-Açores é “celebrar o percurso autonómico”, numa mensagem alusiva ao aniversário da estação pública, que hoje se assinala.

    Hoje, 14:28
    Presidente do parlamento regional felicita 50 anos da RTP/Açores

    Autor: Lusa

    Segundo Luís Garcia, com a RTP/Açores “encurtou-se distâncias e estreitaram-se laços, num arquipélago em que o mar moldou séculos de histórias, de bravura e de descobertas”.

    “Celebrar os 50 anos da RTP-Açores, é celebrar o percurso autonómico que nos transportou para o que hoje temos, e para conquistas ambicionadas por tantos que nos precederam”, afirma o presidente do parlamento regional.

    Para Luís Garcia, “tal como a autonomia”, pretende-se que a RTP-Açores “seja sempre nova e sempre renovada, seja, tal como até agora, pilar da autonomia, fator de unidade regional e ponte entre todos os açorianos”.

    O presidente do parlamento dos Açores considerou na região “assume especial importância a presença da televisão pública, muito mais neste tempo a que se assiste à circulação de notícias falsas, que conduzem à desinformação e à confusão”.

    “Precisamos de comunicação social credível e próxima, isenta e esclarecedora”, disse.


