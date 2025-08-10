Açoriano Oriental
    • RTP-Açores celebra 50 anos a reforçar a proximidade com os açorianos

    Desde 10 de agosto de 1975, a RTP-Açores tem sido uma referência na região, promovendo a proximidade com os açorianos. Com o passar das décadas, a televisão pública regional acompanhou a evolução tecnológica, sem nunca perder de vista a ligação às pessoas e à cultura local.


    premium
    Hoje, 15:37

    Autor: Ana Carvalho Melo
    A 10 de agosto de 1975 nascia a RTP-Açores, uma televisão que tem a proximidade no seu ADN.“O objetivo de criar a RTP-Açores foi trazer a televisão aos Açores e, ao longo do tempo, transformámos esse propósito em levar os Açores à televisão. Essa é uma mudança de paradigma que se destaca nestes 50 a...
