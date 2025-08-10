RTP-Açores celebra 50 anos a reforçar a proximidade com os açorianos

A 10 de agosto de 1975 nascia a RTP-Açores, uma televisão que tem a proximidade no seu ADN.“O objetivo de criar a RTP-Açores foi trazer a televisão aos Açores e, ao longo do tempo, transformámos esse propósito em levar os Açores à televisão. Essa é uma mudança de paradigma que se destaca nestes 50 a...