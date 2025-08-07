Governo dos Açores entrega duas ambulâncias





Citado em nota de imprensa do executivo, Alonso Miguel destacou que este ato “simboliza não apenas o reforço dos meios operacionais, mas também o reconhecimento público pelo trabalho incansável e meritório que estes corpos de bombeiros desenvolvem, diariamente, em prol da sua comunidade".

O governante referiu que as ambulâncias entregues em São Roque do Pico e na Calheta, em São Jorge, integram um conjunto de nove viaturas adquiridas pelo Governo Regional, num investimento global de cerca de um milhão de euros.