    • Governo dos Açores entrega duas ambulâncias

    O secretário regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, entregou na quarta-feira duas novas ambulâncias de socorro às Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de São Roque do Pico e da Calheta.

    Hoje, 16:51
    Autor: Lusa


    Citado em nota de imprensa do executivo, Alonso Miguel destacou que este ato “simboliza não apenas o reforço dos meios operacionais, mas também o reconhecimento público pelo trabalho incansável e meritório que estes corpos de bombeiros desenvolvem, diariamente, em prol da sua comunidade".

    O governante referiu que as ambulâncias entregues em São Roque do Pico e na Calheta, em São Jorge, integram um conjunto de nove viaturas adquiridas pelo Governo Regional, num investimento global de cerca de um milhão de euros.


