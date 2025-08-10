Açoriano Oriental
    Requalificação do parque de campismo das Sete Cidades deve avançar em 2026

    Governo Regional quer contratualizar o projeto de arquitetura até ao final do ano e avançar com o procedimento de requalificação em 2026. Alonso Miguel justifica atraso com queda do executivo.


    Hoje, 15:46
    Requalificação do parque de campismo das Sete Cidades deve avançar em 2026

    Autor: Carolina Moreira

    O secretário regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, garante que a requalificação do parque de campismo das Sete Cidades, no concelho de Ponta Delgada, continua a ser uma “prioridade” para o executivo e adianta que pretende contratualizar o projeto de arquitetura até ao final deste ano para avançar com a requalificação em 2026.

    Em declarações aos jornalistas, à margem da apresentação do relatório anual de resíduos de 2024 em Ponta Delgada, Alonso Miguel reconheceu o atraso no processo de requalificação, admitindo mesmo que o executivo pretendia “concluir a aquisição do projeto de arquitetura em 2024”, mas justificou a situação com a queda do Governo.

    “Mas este projeto é uma prioridade para o Governo Regional. Nós vamos requalificar aquele espaço e o procedimento já está em curso para a aquisição do projeto de arquitetura com contratação externa”, adiantou aos jornalistas.

    Segundo o governante, o objetivo é que a “elaboração desse projeto possa estar concluída até ao final deste ano para lançarmos o procedimento de construção já para o ano que vem”.

    Recorde-se que, há vários anos, que os campistas se queixam da falta de condições do parque de campismo das Sete Cidades, nomeadamente da ausência de iluminação e água quente, assim como da degradação das condições da casa de banho, do chuveiro e das churrasqueiras.

    Também chegaram a ser notícias os atos de vandalismo, desacatos e excesso de ruído à noite naquele local, situações que Alonso Miguel diz terem melhorado com algumas medidas implementadas pelo Governo.

    “Desde logo ao nível da limpeza, higiene e manutenção do espaço; foram feitas requalificações em várias estruturas como os balneários, churrasqueiras, mesas, vedações, sinalética e foi instalada uma nova cancela”, elencou o secretário regional do Ambiente e Ação Climática.

    Alonso Miguel destaca que a Secretaria que tutela também avançou, a partir de 2022, com a “contratação de vigilância 24 horas por dia durante toda a época alta, com um custo de cerca de 25 mil euros por ano”.

    “A verdade é que, a partir desse momento, deixaram de acontecer as situações de abusos, de desacatos, vandalismo e de ruído excessivo que aconteciam nos últimos anos e isso devolveu qualidade para a fruição daquele espaço até que o possamos requalificar e criar um novo parque de campismo da Sete Cidades”, frisou o governante.

