Açoriano Oriental
    • Treinador promete Santa Clara com “identidade muito forte” nesta edição da Liga

    O treinador Vasco Matos afirmou que o Santa Clara tem de “esquecer” as vitórias na Liga Conferência para se focar no Famalicão, prometendo uma equipa com uma “identidade muito forte” nesta edição da I Liga de futebol.

    Hoje, 10:41
    Treinador promete Santa Clara com “identidade muito forte” nesta edição da Liga

    Autor: Lusa

    “Temos de rapidamente esquecer a Liga Conferência para nos focarmos no início do campeonato, contra uma boa equipa. Temos de estar muito concentrados, muito focados no nosso trabalho e nas nossas tarefas durante o jogo, porque não esperamos facilidades em Famalicão”, afirmou Vasco Matos, na antevisão à partida da primeira jornada da I Liga 2025/26.

    Os açorianos vão deslocar-se ao terreno do Famalicão três dias após o triunfo na Irlanda do Norte frente ao Larne (3-0), a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, fase a que chegaram após ultrapassarem o Varazdin da Croácia (3-2 no total das duas mãos).

    O treinador reconheceu que jogar a meio da semana é uma “novidade” para o clube, mas disse que o plantel foi construído para “dar resposta” ao ciclo de jogos.

    “A pré-época foi boa, este início da Liga Conferência também tem corrido como nós perspetivámos. Agora sabemos que vamos começar uma nova competição e temos de mudar o ‘chip’ para o nosso grande objetivo que é o campeonato”, reforçou.

    Vasco Matos elogiou o Famalicão, uma equipa “muito forte em casa”, com “excelentes jogadores” e um “investimento muito alto”.

    “O treinador e a ideia de jogo transitam da temporada passada e há já uma consolidação daquilo que é o trabalho que têm desenvolvido. Temos de ser um Santa Clara muito forte, muito concentrado e muito preparado para defrontar este adversário”, alertou.

    Depois de alcançar a melhor classificação de sempre na época passada (quinto lugar), o técnico defendeu que a “mentalidade” da equipa açoriana não pode mudar, já que esta temporada vai ser “difícil” e com “grandes desafios”.

    “Precisamos de muito equilíbrio, muita humildade e de todos os valores que alimentamos aqui diariamente. Vamos ter um Santa Clara com uma identidade muito forte, a querer ganhar em todos os campos, mas sem alterar a sua identidade”, destacou.

    O Santa Clara vai defrontar o Famalicão no domingo, às 17:00, no Estádio Municipal de Famalicão, em jogo da primeira jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Luís Godinho (AF Évora).

