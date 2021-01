PEV elogia capacidade de João Ferreira de “alargamento” a diversos setores

“Valorizamos muito a forma como decorreu a campanha eleitoral do Joao Ferreira, foi absolutamente extraordinária, os Verdes estiveram envolvidos também nessa campanha eleitoral”, disse Heloísa Apolónia, em declarações à agência Lusa, como dirigente do PEV, sendo que também foi mandatária nacional da candidatura do eurodeputado comunista.

Para a dirigente e ex-deputada na Assembleia da República na bancada do PEV, esta foi uma campanha “muito pedagógica, muito esclarecedora, designadamente quanto à importância da Constituição da República Portuguesa”.

“Teve também uma outra característica que eu gostava de assinalar que foi uma capacidade de alargamento a diversos setores, a diversos quadrantes incluindo partidários, de diferentes democratas que eu acho que é também de assinalar”, destacou.

Questionada sobre a ‘performance’ eleitoral das campanhas à esquerda, Heloísa respondeu que “as diferentes candidaturas contribuíram da forma que contribuíram para o esclarecimento da população e para a mobilização”.

Admitindo que gostava que a candidatura de João Ferreira “pudesse ter ido mais longe”, a dirigente realçou dois fatores que “podem ter desmobilizado alguns votos relativamente àquela que era, no fundo, a verdadeira convicção e identificação de alguns eleitores relativamente aos candidatos”.

A mandatária deu como exemplos “o facto de se ter colocado a questão e feito alguma dramatização em torno disso, da possibilidade de haver uma segunda volta da parte de Marcelo, condicionando de facto para que não houvesse essa segunda volta” e ainda a questão da disputa pelo segundo e terceiro lugar.