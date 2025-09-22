Lançado concurso para instalação de TAC na Unidade de Saúde da Ilha Graciosa

Segundo o anúncio de procedimento hoje publicado em Diário da República, o prazo de execução do contrato decorre por um período de 10 anos.

As propostas podem ser apresentadas até às 23h59 do dia 17 de outubro.

Em fevereiro deste ano, o Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) anunciou que iria investir 500 mil euros na obra de ampliação do centro de saúde da ilha, em Santa Cruz da Graciosa, para acolher um aparelho de TAC e proporcionar melhores cuidados de saúde aos habitantes.

“Nós estamos aqui a criar uma instalação para termos condições de instalar um equipamento de TAC de última geração, de elevada qualidade, com financiamento pelo Plano de Recuperação e Resiliência”, disse aos jornalistas o líder do executivo açoriano, José Manuel Bolieiro, no final da cerimónia de assinatura do auto de consignação da empreitada, realizada no âmbito de uma visita estatutária anual à ilha Graciosa.

Segundo o presidente do executivo, com o investimento será possível robustecer “a capacidade de prestar serviços e cuidados de saúde aos graciosenses” e cumprir “um princípio essencial em saúde, que é a proximidade da oferta dos cuidados aos utentes e com qualidade”.

“Isso também permitirá mais conforto, na medida em que evitará a necessidade de muitas deslocações dos doentes e até mesmo na deslocação dos profissionais de saúde”, tendo em conta a qualidade digital do futuro equipamento, apontou.

A intervenção adjudicada contemplava o prolongamento do edifício do Centro de Saúde da Graciosa na zona das urgências no sentido oeste.

O novo edifício terá dois pisos, sendo que o piso 1 acolherá a receção, instalação sanitária, área de admissão de utentes, vestiário, uma zona técnica e uma zona para a realização de exames TAC.

A empreitada foi projetada pela Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social dos Açores e lançada pela Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, através da Direção Regional das Obras Públicas.