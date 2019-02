Pedro Canavilhas recebe prémio Estrela MiratecArts

O cineasta Pedro Canavilhas foi o vencedor do prémio Estrela MiratecArts, com o documentário “2351”.

Foram mais de dois anos de pesquisa, filmagens, produção e realização para conseguir o documentário “2351”.





Enfrentar temperaturas nem sempre de aconchego, várias subidas ao ponto mais alto de Portugal sem conseguir uma imagem que fosse, ao ponto de ter que subir mais de 20 vezes para obter algumas das incríveis cenas que se agora apresentam neste filme.





“Para se fazer um filme nestas condições tem que se ter persistência e ousadia”, disse Terry Costa, o diretor artístico da MiratecArts, citado em nota de imprensa, acrescentando que “é esse o significado do Prémio Estrela MiratecArts”, atribuído ao cineasta português Pedro Canavilhas, que “criou uma obra de arte que será mais uma ferramenta importante para levar a montanha, um dos seus guias mais famosos, a ilha e os Açores mais além”.





A MiratecArts também propôs apoiar uma digressão do filme por todas as ilhas dos Açores e ainda apoiar para que este chegue a festivais pelos quatro cantos do planeta.





Pedro Canavilhas fundou a empresa de produção B’lizzard em 1998, estudou cinema, vídeo e comunicação multimédia na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.





Desde cinematografia, editor e produtor já conta com uma dúzia de produções. O filme documentário "2351" é a sua estreia como realizador.