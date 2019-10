Peditório Nacional da LPCC

Através da colaboração de milhares de voluntários, devidamente identificados com o colete da instituição e com os habituais cofres lacrados com o símbolo da LPCC, esta ação decorrerá em diferentes locais, das ilhas dos Açores.









A LPCC é uma organização da sociedade civil com vários objetivos dirigidos para a problemática da doença oncológica. “Não recebendo quaisquer subsídios estatais para o desenvolvimento das suas atividades e programas, os donativos concedidos à LPCC, sobretudo pela altura do peditório anual, são o garante financeiro para a continuidade da sua nobre missão, que é assegurada no terreno pelos seus cinco Núcleos Regionais: Norte, Centro, Sul, Açores e Madeira”, refere nota.