“PDL Proximidade” começa esta segunda-feira

O programa “PDL Proximidade”, da Câmara Municipal de Ponta Delgada, prossegue esta segunda-feira, dia 4 de fevereiro, com mais uma freguesia do que em 2018, nomeadamente, a Covoada.

Desta forma, de acordo com nota da autarquia, o “PDL Proximidade” passa a abranger 14 das 24 freguesias do concelho de Ponta Delgada. O grande objetivo é “facilitar a consulta online por parte dos munícipes de todo o concelho sem que estes tenham que se deslocar da sua área de residência”.





Passam a integrar o “PDL Proximidade” as freguesias de Mosteiros, Sete Cidades, Ginetes, Candelária, Feteiras, Pilar da Bretanha, Ajuda da Bretanha, Remédios, Santa Bárbara, Santo António, Capelas, São Vicente Ferreira, Fenais da Luz e Covoada.





Com este programa, que pretende aproximar os serviços sociais da câmara de todos os munícipes do concelho de Ponta Delgada, nas sedes das suas Juntas de Freguesias, os interessados podem aceder ao portal da maior autarquia dos Açores (https://www.cm-pontadelgada.pt/pages/1021), registar-se e proceder à respetiva autenticação, consultando a informação relativa a processos de que sejam titulares, bem como submeter formulários aos serviços por via eletrónica.





Podem, por outro lado, enviar um email para servicosonline@mpdelgada.pt ou ligar para o número 296 304 405, caso necessitem de ajuda no que respeita aos registos e autenticação nos serviços online da autarquia.





Explica a nota que no âmbito do “PDL Proximidade”, técnicos da Divisão de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Ponta Delgada trabalham, no terreno, nas freguesias mais afastadas da cidade.





Um dos grandes objetivos desta iniciativa é “proceder a um atendimento descentralizado pelas freguesias mais afastadas da cidade de Ponta Delgada, permitindo, desta forma, uma maior proximidade entre o município e a população e facilitando o seu contacto com os serviços de Desenvolvimento Social da autarquia”, pode-se ler na nota.





A Câmara Municipal de Ponta Delgada, através da sua Divisão de Desenvolvimento Social, vai estar, mensalmente, nas 14 freguesias mais afastadas da sede dos Paços do Concelho com vista a prestar atendimento mais próximo das populações.





Em termos de datas para o mês de fevereiro são as seguintes: a 4 de fevereiro, os técnicos da referida divisão estarão nos Ginetes e nas Sete Cidades, a 5 do mesmo mês na Candelária e Feteiras, a 6 nos Mosteiros e Pilar e a 7 na Covoada. A 11 de fevereiro, os técnicos estarão nas Capelas e em São Vicente Ferreira, a 12 em Santa Bárbara e Santo António, a 13 na Ajuda e nos Remédios e a 14 nos Fenais da Luz.





Recorde-se que a Câmara Municipal tem vindo a reforçar a sua aposta no programa “PDL Proximidade” com cursos de formação nas freguesias mais distantes do centro urbano, os quais são ministradas pela Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada e visam valorizar os recursos humanos locais e à potenciação o desenvolvimento do turismo.