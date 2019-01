PCP/Açores no Encontro Nacional do partido

O PCP/Açores vai marcar presença, com uma delegação constituída por cinco elementos da direção regional, no Encontro Nacional do PCP, que decorre no próximo sábado, dia 2 de fevereiro, no Centro de Desportos e Congressos em Matosinhos.

O Encontro Nacional do PCP vai debater a situação do país e as próximas eleições, com o lema “Alternativa Patriótica e de Esquerda. Soluções para um Portugal com futuro”.





Segundo refere comunicado do partido na região, “com a intervenção decisiva do PCP e a luta dos trabalhadores abriu-se uma nova fase da vida política nacional que derrotou a ideia de que ao país apenas restava o caminho de empobrecimento. Para o PCP/Açores é fundamental trilhar este caminho também na Região com a eleição de mais deputados do PCP na Assembleia Legislativa Regional e evitar mais uma maioria do PS/Açores”.





A participação de uma comitiva dos Açores neste Encontro Nacional é importante na preparação dos atos eleitorais que se irão realizar este ano, pela expressão “nacional que assumem, revestem-se de particular exigência, quer pela simultaneidade do calendário de preparação e seu desenvolvimento, quer por elementos de natureza objetiva que marcarão inevitavelmente o debate político e eleitoral também nos Açores”.