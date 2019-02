Passeio Turístico de viaturas Todo o Terreno em Vila Franca do Campo

Vila Franca do Campo vai ser palco, no próximo domingo, dia 10 de fevereiro, de um Passeio Todo o Terreno Turístico, da responsabilidade do Clube Açoriano de Todo o Terreno e Turismo (CATT), com a parceria do Clube TT Trilhos Micaelenses e colaboração da autarquia Vila-Franquense.

A concentração está prevista para as 12 horas, no parque de estacionamento junto ao estabelecimento comercial "Casa Cheia" (entrada pela Rua Almirante Gago Coutinho), seguindo-se um cortejo pelas principais artérias de Vila Franca do Campo.





Pelas 14 horas, as viaturas 4x4 participantes no passeio turístico irão percorrer uma pista de obstáculos na zona do Parque Industrial de Vila Franca do Campo.