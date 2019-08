Passeio interpretativo na Maia 'Os Moinhos do Vasquinho'

A Casa do Povo da Maia, através do Posto de Turismo da Maia, leva a cabo no próximo sábado, dia 17 de agosto, a partir das 10 horas, um passeio interpretativo aos moinhos da freguesia.

Intitulado 'Os Moinhos do Vasquinho', o evento tem início na trincheira da Praia Calhau D’Areia. Os participantes poderão degustar várias iguarias, nomeadamente chicharros com inhame e batata escoada, cebola curtida, feijoada de porco preto, pão de milho, pão de trigo, sumo e vinho tinto.







O acesso aos moinhos será feito por um dos trilhos mais populares da ilha de São Miguel, o percurso homologado Fonte Santa – Praia da Viola (PR27SMI).





Esta iniciativa conta com a parceria do Parque Natural de São Miguel e da Junta de Freguesia da Maia, que se farão representar por especialistas na parte interpretativa.





As inscrições são limitadas para assegurar a qualidade do evento, devendo ser feitas no Posto de Turismo da Maia ou no link: https://bit.ly/2GBnRlO.