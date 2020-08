Parque Terra Nostra reabre Tanque Termal e Jacuzzis

Segundo refere uma nota de imprensa, desde o início do passado mês de junho, que as pessoas já podiam visitar o Parque Terra Nostra, mas agora poderão também mergulhar nas águas férreas quentes que são um ex-líbris da ilha de São Miguel e dos Açores.



Entre as 10h30 e as 16h30, quer os locais, quer os turistas podem conhecer ou revisitar o Parque Terra Nostra. O acesso ao tanque e aos jacuzzis é feito respeitando todas as normas e recomendações definidas pela Autoridade de Saúde Regional, sendo a lotação máxima permitida em simultâneo de 75 pessoas no Tanque Termal.



Refira-se que este local conta com um nadador-salvador em permanência, para apoiar a equipa do Terra Nostra e assegurar o cumprimento das regras em vigor.

Refira-se, por fim, que o Terra Nostra Garden Hotel encontra-se na reta final das votações do World Travel Awards, estando nomeado na categoria de Portugal’s Leading Boutique 2020. As votações decorrem até dia 17 de agosto.