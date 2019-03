As mais lidas

De acordo com a Santa Sé, o programa detalhado de toda a viagem será divulgado mais tarde.

Segundo um comunicado do Vaticano, o papa visita ainda Madagáscar e as ilhas Maurícias, numa "viagem apostólica" que se prolonga até 10 de setembro.

A visita do papa Francisco a Moçambique, anunciada pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, realiza-se de 04 a 06 de setembro, disse um porta-voz da Igreja.

