Papa convida cristãos a perdoar sempre

“Somos chamados a aprender com ele a perdoar, perdoar sempre. E não é fácil, sabemo-lo. O perdão alarga o coração, gera partilha, oferece serenidade e paz”, declarou, a partir da janela do apartamento pontifício.

O pontífice argentino ressaltou que o exemplo de Santo Estêvão "ensina o caminho a ser seguido nas relações interpessoais, na família, na escola, no trabalho, na paróquia e nas várias comunidades".

Perante centenas de pessoas reunidas na praça de São Pedro, Francisco sublinhou que o exemplo de Santo Estêvão mostra o caminho a percorrer “nas relações interpessoais” e nas várias comunidades: “A lógica do perdão e da misericórdia é sempre vencedora, sempre, e abre horizontes de esperança”.

Francisco falava durante a oração do Angelus e na festa de Santo Estêvão, o primeiro mártir da Igreja.

