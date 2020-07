Palcomédia e concerto do Conservatório Regional adiados

De acordo com nota, no seguimento da recomendação da Autoridade de Saúde Regional, para a suspensão da realização de eventos abertos ao público até ao dia 15 de julho, o Teatro Micaelense comunica o adiamento de Palcomédia – Festival de Comédia (4 de julho) e do concerto Contrastes, pelo Conservatório Regional de Ponta Delgada (11 de julho).

O Teatro Micaelense informa que os bilhetes já adquiridos serão válidos para as novas datas e que os espectadores, que assim o desejarem, podem solicitar o reembolso na bilheteira.