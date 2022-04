Ucrânia

Onze civis mortos, incluíndo uma criança, em novos ataques à região de Kharkiv

Pelo menos 11 pessoas morreram, entre as quais uma criança de 7 anos, e 14 ficaram feridas na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, que foi bombardeada 66 vezes nas últimas 24 horas, segundo as autoridades militares ucranianas.