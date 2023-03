“O menino de prata que desejava conhecer o mundo”, de Nuno Almeida lançada dia 3 abril

Segundo nota de imprensa, este evento ocorre no dia seguinte às comemorações do Dia Internacional do Livro Infantil, que se assinala anualmente a 2 de abril.





O livro “O Menino de Prata que desejava conhecer o mundo”, de Nuno Almeida, foi considerada pelo júri do Prémio Municipal de Criação e Investigação como uma obra literária e destinada ao público infantojuvenil que apela à criatividade e que constitui um apoio à implementação de atividades de expressão plástica, útil tanto para educadores, como para técnicos.





A Câmara Municipal da Lagoa realizou, assim, a edição do trabalho premiado, com uma tiragem de 500 exemplares.