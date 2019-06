“O turismo dos Açores tem que ter preocupação de sustentabilidade”

As mais lidas

Pode ler na íntegra a entrevista na edição desta quarta-feira, 19 junho 2019, do jornal Açoriano Oriental

O que está, de facto, a acontecer é aquilo que estamos há muito tempo a planear, que é virar cada vez mais a nossa cidade para o mar e abrir a nossa marina à cidade. E criar núcleos e praças na nossa cidade que a dinamize e que a consiga revitalizar. Já está praticamente concluído o adro das Angústias, agora o Largo do Infante e a nova Praça do Mar, que irá existir junto à rosa dos ventos. Queremos requalificar toda a nossa frente-mar.

José Leonardo Silva presidente da Câmara Municipal da Horta alerta que o risco de massificação do turismo nos Açores pode acabar por “matar a galinha dos ovos de ouro”. Autarca quer mais companhias a voar para o Faial, assim como medidas para fazer face ao problema demográfico.

