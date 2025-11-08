Açoriano Oriental
    Hoje, 18:43
    Benfica/Eleições: Mais de 78 mil votantes até às 18:00, 14 mil acima da primeira volta

    Autor: Lusa

    De acordo com a informação prestada aos jornalistas pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), José Pereira da Costa, até às 18:00 tinham votado 78.472 sócios, quase mais 14 mil do que os 64.500 que votaram até essa hora na primeira volta, em 25 de outubro.

    "O fluxo continua consistente e a confiança que tínhamos numa grande afluência está a ser confirmada", afirmou Pereira da Costa.

    O responsável realçou ainda o "sinal contraditório" que é dado pelas filas mais pequenas nos diferente pontos de votação face ao cenário verificado há 15 dias, já que o processo está melhor "oleado" e "muito mais rápido", pelo que não tem dúvidas que "há muito mais gente a votar".

    Segundo Pereira da Costa, uma vez que as urnas só fecham às 22:00 no continente e na Madeira, e com janela horária adaptada nos Açores e restantes locais no estrangeiro, reconheceu a inevitabilidade de o número subir, sem avançar com uma previsão.

    "Em quatro horas ainda dá para votar muita gente", anotou, sem querer comentar se será possível superar a afluência recorde de 86.297 votantes no sufrágio de 25 de outubro.

    O presidente em funções, Rui Costa (Lista G), e o gestor João Noronha Lopes (Lista F) disputam a presidência do clube lisboeta numa segunda volta, depois de terem sido os dois candidatos mais votados no sufrágio de 25 de outubro.

    Fora da corrida ficaram o antigo presidente Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%).


