As visitas irão decorrer das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00.

O NRP Setúbal, que se encontra em missão nos Açores, irá abrir a visitas à população nos próximos dias 1, 2 e 3 de novembro, atracado no Cais 4 do Porto de Ponta Delgada, refere comunicado.

