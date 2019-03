Novo Banco dos Açores reúne o Conselho Consultivo

De acordo com comunicado a reunião servirá também para os Conselheiros, que são empresários e personalidades independentes açorianas, apresentarem propostas e sugestões para que o banco cumpra com a sua missão e em conformidade com o seu estatuto de ser o único manco a operar nos Açores, com sede na Região Autónoma dos Açores.







Refira-se que no ano passado, o Novo Banco dos Açores entregou, nos cofres da Região, cerca de 2,6 milhões de euros de impostos. Obteve um Resultado Líquido Positivo de cerca de 3,8 milhões de euros, um Rácio de Solvabilidade de 14,4%, um Rácio de Liquidez de 179% e um Rácio de Transformação de 97,2.





Inserida nesta reunião do Conselho Consultivo, o Novo Banco dos Açores promove, também, uma Conferência que terá como orador Flávio Tiago, presidente da Delegação Regional da Ordem dos Economistas, que irá aobordar o tema “Economia 4.0: Desafios e Oportunidades”.