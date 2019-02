"Novas regras para apoio à recuperação de habitação degradada" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que o governo lançou um programa que prevê apoios para proprietários de imóveis devolutos que os queiram recuperar para uso da Região.

"Santa Clara volta ao conforto das vitórias longe de São Miguel" é o título da manchete fotográfica. "Greve afetou hospitais e fechou escolas", "Combustíveis opõem governo a revendedores", "Seis farmácias açorianas em risco de insolvência", "Juízes explicam razões da greve" e "Algumas ilhas poderiam ser hortas do mundo", este último respeitante à entrevista do ator Ruy de Carvalho, são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.