Noite das Pantas na Maia com teatro e doçaria carnavalesca

Promovida pela Casa do Povo da Maia, a iniciativa, com a participação alargada das forças vivas da comunidade, assume o objetivo de contribuir para a preservação da identidade local, “ameaçada pelo contínuo processo de homogeneização cultural à escala global”.

As Pantas representam uma das mais genuínas tradições da Maia enquanto fenómeno de Carnaval que perdura há séculos nesta freguesia da costa norte de São Miguel.

“Esta tradição corresponde ao deambular de grupos de pessoas pelas ruas, cobertas com lençóis brancos, assustando quem passa e visitando amigos. Em tempos idos, as Pantas, em jeito de fantasmas e de almas penadas, representavam os entes falecidos que, assim, regressavam ilusoriamente à vida e ao convívio das famílias”, precisa nota de imprensa.

O evento, numa noite considerada de “mistério e muita alegria”, começa com uma recriação histórica, para a qual estão convidados todos os interessados em participar. Para tal, deverão marcar presença no Canto de Santo António, na Maia, às 18h40, e cobrir-se com um lençol branco, para que o ambiente festivo seja o mais próximo das tradições.

A seguir ao percurso pelas ruas da freguesia, haverá atuação do Grupo de Teatro do Porto Formoso, com muita animação e gargalhadas, às 21h00, no Centro Paroquial e Social da Maia. Local onde, de resto, poderá ser degustada doçaria carnavalesca, com destaque para a malassada, “rainha do Carnaval”.