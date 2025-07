Ciclista Beatriz Roxo 'promovida' a campeã nacional de contrarrelógio em elites

Há uma semana, Beatriz Roxo sagrou-se campeã portuguesa de contrarrelógio em sub-23, conseguindo um melhor tempo do que Ana Caramelo, que foi a melhor entre as elites.

“A atleta Beatriz Roxo é, efetivamente, a campeã nacional de sub-23 e de elites de contrarrelógio em 2025”, confirmou a FPC, depois de o nome da jovem de 21 anos surgir no site da federação internacional como campeã da principal categoria.

Em resposta enviada à agência Lusa, a entidade federativa explicou que, depois de a UCI ter aberto a possibilidade de atribuição do título nacional na categoria sub-23 feminina, “decidiu acompanhar essa evolução, criando formalmente o escalão sub-23 feminino para a edição deste ano dos Campeonatos Nacionais”.

“A nossa expectativa era, portanto, que ambas as categorias/escalões pudessem competir pelos respetivos títulos, tanto na prova de contrarrelógio, como na prova de fundo […]. Acontece que, no contrarrelógio, apenas se apresentaram à partida quatro atletas do escalão de elites, facto que desde logo inviabilizaria a atribuição do título de campeã Nacional, caso os dois escalões tivessem classificações separadas”, justifica a FPC.

O regulamento técnico em vigor exige, recorda a federação, um mínimo de cinco ciclistas inscritas e classificadas para que seja atribuído o título de campeã nacional nos escalões previstos pela UCI.

Uma vez que na categoria de elites apenas alinharam três ciclistas, Ana Caramelo já não recebeu a camisola destinada à campeã nacional “na sua coroação no pódio”.

“Após a realização da prova, e com vista à valorização desportiva das atletas e à correta atribuição de pontos UCI, a federação e o colégio de comissários analisaram a situação e concluíram pela publicação das classificações de elites e sub-23 de forma conjunta, de modo a permitir que ambas as categorias fossem devidamente pontuadas no ranking internacional”, esclarece a FPC.

Foi, assim, solicitado à UCI que aceitasse a classificação combinada, “na medida em que a prova dos dois escalões teve efetivamente a mesma quilometragem e itinerário”, indica a federação.

“Apesar de ainda não termos recebido resposta formal a esse pedido, essa junção de resultados já se encontra refletida no site da UCI”, concluiu a FPC.

Ana Caramelo demorou 33.46 minutos a cumprir os 22,2 quilómetros em Alvaiázere, enquanto Beatriz Roxo, agora consagrada campeã nacional de elites, fez o tempo de 33.28 minutos.