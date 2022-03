"Navio que afundou com 4 mil carros deve ser monitorizado" é a manchete do Açoriano Oriental

O alerta do diretor do OKEANOS, da Universidade dos Açores, no sentido de ser feita monitorização do navio que afundou com 4 mil carros a bordo a 46 quilómetros da ZEE, para prevenir possível poluição, está em destaque no Açoriano Oriental de segunda-feira, 7 de março de 2022.