Os treinos conjuntos entre a Marinha e a Força Aérea Portuguesa são de "extrema importância para garantir que as operações de resgate no mar são realizadas com eficácia, durante as operações de Busca e Salvamento Marítimo", refere nota.



A corveta António Enes encontra-se em missão nos Açores, é comandada pelo capitão-tenente Cortes Banha e tem uma guarnição de 75 elementos.