NAV prevê investir 25,8 ME nos próximos cinco anos em Santa Maria

A NAV inaugurou a nova sala de operações do Centro de Controlo Oceânico (CCO), órgão responsável pelo controlo de tráfego aéreo numa área de 5,18 milhões de quilómetros quadrados do Atlântico Norte, por onde viajam anualmente mais de 166 mil aviões.

A remodelação e modernização da sala de operações do CCO passou pela "reestruturação deste espaço, destacando-se a substituição integral da plataforma tecnológica do sistema de gestão de tráfego aéreo, a instalação de uma nova infraestrutura de rede de dados e de um novo sistema de comunicações por voz, num investimento total de 5,2 milhões de euros", segundo a empresa.

De acordo com um comunicado da empresa, "contando com o atual investimento, nos últimos quase 20 anos a NAV Portugal investiu um total de 72,7 milhões de euros na operação que desenvolve a partir da ilha de Santa Maria, investimentos que têm levado a beneficiações contínuas do sistema de gestão de tráfego aéreo, dos equipamentos de navegação e das infraestruturas NAV Portugal".

Além dos valores já investidos, a NAV Portugal "tem já programados mais 25,8 milhões de euros em investimentos para os próximos cinco anos em Santa Maria", adianta.

A empresa sublinha que o investimento hoje inaugurado na ilha de Santa Maria "é mais um passo decisivo da NAV Portugal no reforço da sua operação Atlântica, um dos muitos que têm sido dados nesta região desde 2004".

A empresa assinala ainda que têm sido realizados, todos os anos, vários investimentos na Região, destacando a recente introdução de novos sistemas de comunicação nas Flores e Ponta Delgada.

"Todos estes investimentos refletem a forte aposta da empresa na importante operação que desempenha a partir da Região Autónoma dos Açores, onde, além do Centro de Controlo Oceânico, detém as Torres de Controlo de Santa Maria, São Miguel, Horta e Flores, além de vários equipamentos de assistência à navegação".

Em outubro, a NAV Portugal empregava 180 trabalhadores nos Açores, 134 dos quais em Santa Maria.

O investimento no centro de Santa Maria inclui uma nova plataforma para a gestão do tráfego e sistemas de comunicações e de receção e emissão de alta frequência.

“Este investimento significa o renovar de um compromisso com a Região Autónoma dos Açores e com a ilha de Santa Maria em particular”, destacou à agência Lusa o vogal do conselho de administração, Pedro Ângelo.

Na inauguração da nova sala de operações do Centro de Controlo Oceânico (CCO) da NAV, em Santa Maria o presidente do Governo Regional dos Açores disse que “hoje é um dia de festa” para a ilha e para a Região.

Lembrando a “identidade” da ilha no que refere a matérias ligadas à navegação aérea, José Manuel Bolieiro realçou a posição geoestratégica de Santa Maria.

“Acreditamos fortemente não só no histórico prestígio, mas também nesta posição geoestratégica” de Santa Maria, referiu o chefe do executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

É, acrescentou, "um momento de afirmação e reivindicação por parte dos Açores e dos Açorianos, em benefício de um Portugal inteiro”.

O espaço aéreo controlado pela NAV Portugal divide-se em duas RIV: a da Lisboa, que abrange o território continental e Madeira (670 mil quilómetros quadrados); e a de Santa Maria, que inclui o espaço aéreo no atlântico (5,18 milhões de quilómetros quadrados).

Em 2019, a Região de Informação de Voo de Santa Maria registou um recorde de tráfego com 168,8 mil movimentos.