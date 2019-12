Natal dos Hospitais reúne plateia especial para momento de alegria

Pelo palco, durante cerca de três horas, passarão 19 artistas e agrupamentos para partilharem os seus talentos com os doentes internados no hospital ou com quem assiste pela televisão à transmissão em direto desta iniciativa do jornal Açoriano Oriental, produzida em parceria com a RTP/Açores e o Hospital do Divino Espírito Santo.

Luna Teles Ribeiro, da organização, salienta que o objetivo do Natal dos Hospitais, que já vai na 37.ª edição, é levar “uma mensagem de solidariedade e de alegria a todos os que estão doentes, não só àqueles que estão dentro do hospital, mas também àqueles que estão em casa”.

Para ajudar a alcançar esse objetivo, o espetáculo é transmitido em direto na RTP/Açores, e em diferido na RTP Internacional.

Pelo palco do auditório do Hospital do Divino Espírito Santo, passarão artistas e agrupamentos com talentos na música, na dança e no humor: Pizzicato, Vânia Dilac, Tia Maria do Nordeste, Eric Correia, Gabriel Costa, Ballet Rosa Macedo, Fátima Santos, Nuno Martins, Explosão Radical, Músicas do Mundo, Mário Fernandes, Alfredo Gago da Câmara, João Moniz, Manuel Plácido, Sara Cruz, Passos Pesados, The Quiet Bottom, Jaime Goth e Banda.Com.