"Não me sinto desconfortável com saída de Ronaldo do United"

Na terça-feira, o clube britânico anunciou a rescisão com o avançado de 37 anos, por mútuo acordo e “efeitos imediatos”, na sequência da entrevista em que criticou fortemente o clube, o treinador, Erik ten Hag, e revelou sentir-se “traído” e desrespeitado naquele emblema, ao qual regressou em 2021, após uma primeira passagem (2003-2009), já depois de representar Real Madrid e Juventus.

“Obviamente que o Cristiano não falou comigo sobre a decisão dele, que é pessoal, e algo que lhe diz respeito somente a ele e à sua família. Não falámos sobre isso”, começou por dizer o médio luso, que alinha precisamente nos ‘red devils’, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Gana, na quinta-feira.

Apesar de confessar ter uma ótima relação com o capitão da equipa das ‘quinas’, Bruno Fernandes deixa claro que não se sente desconfortável com a decisão do compatriota, rejeitando escolher o lado do clube ou o lado do jogador.

“Não me sinto desconfortável, nem tenho de escolher lado nenhum. Representar a seleção com o Cristiano foi uma honra e jogarmos no mesmo clube foi um sonho. Foi um dos meus ídolos, segui sempre os passos dele, mas nada dura para sempre. Para mim foi ótimo, foi bom enquanto durou. Ele tomou outra decisão para a sua vida e carreira, há que respeitar. Só nos sabemos as decisões que têm de ser tomadas para o bem da nossa família", argumentou.

Para Bruno, tudo o que foi dito sobre de Ronaldo “não tão teve impacto nenhum” na seleção lusa, que está apenas concentrada no torneio que vai decorrer no Médio Oriente até 18 de dezembro.

“Essas questões mexem com os jogadores em questão, não com o resto. Não acho que fosse uma grande preocupação para ele. O foco sempre esteve no Mundial, independentemente dele. O Cristiano no Mundo do futebol é que faz mais barulho”, concluiu.