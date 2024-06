Museus de Angra do Heroísmo e da Horta distinguidos com prémios da APOM

Segundo nota de imprensa do Governo dos Açores, o Museu de Angra do Heroísmo recebeu o prémio da categoria “Incorporação”, com a “Sala Vergílio Schneider”, através do depósito de coleção, e uma menção honrosa na categoria “Parceira”, com o projeto “Minimaratona de leitura”.





Já o Museu da Horta recebeu uma menção honrosa na categoria “Salvaguarda, Conservação e Restauro”, pelo projeto “Roda do Leme - Do Mar ao Museu”.





Sofia Ribeiro, secretária regional da Educação, Cultura e Desporto, na cerimónia de entrega dos prémios, afirmou que “estas distinções “constituem-se como incentivos aos museus da Região pelo trabalho desenvolvido e que poderão desenvolver”.





Citada em comunciado, a governante recordou que “somos conhecidos pelo nosso potencial natural, mas constitui um desiderato para o Governo Regional dos Açores a capacitação da cultura, e isso faz-se em parceria com os nossos museus”.





O diretor do Museu de Angra do Heroísmo, Jorge Paulus Bruno, foi distinguido com o prémio de mérito profissional na área de museologia.





Também a Vitec Azores TV foi distinguida com o prémio “trabalho jornalístico” e Vergílio Schneider recebeu a distinção de “colecionador”.





A Associação Portuguesa de Museologia (APOM) promove, desde 1997, a cerimónia de atribuição dos Prémios APOM, destinada a distinguir museus, projetos, profissionais e atividades desenvolvidas no setor.