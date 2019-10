Museu do Pico promove concerto com 'Cantando Admont' e 'ars ad hoc'

O Museu do Pico e em parceria com a Câmara Municipal das Lajes do Pico, promove sábado, 26 de outubro, pelas 21 horas, a realização de um concerto de entrada livre com os grupos 'Cantando Admont' e 'ars ad hoc'.

Este espetáculo, organizado pela Associação Cultural Jazzores, realiza-se no âmbito do Festival de Música dos Açores e vai apresentar, no Auditório do Museu dos Baleeiros, um programa elaborado em torno da música do compositor suíço-austríaco Beat Furrer.

'Cantando Admont' é um agrupamento vocal austríaco que reúne personalidades vocais distintas, beneficiando das suas singularidades num único e expressivo corpo sonoro.

Por seu lado, o agrupamento português 'ars ad hoc' cumpre o sonho já antigo de criar um novo espaço para a interpretação e divulgação da música de câmara, com elevados padrões de exigência.

Na sua primeira temporada, o 'ars ad hoc' colocou em confronto a música de dois grandes vultos do século XIX – Franz Schubert e Johannes Brahms – com o trabalho de um dos mais interessantes criadores do nosso tempo, o compositor suíço-austríaco Beat Furrer.