Museu Carlos Machado promove a partir de fevereiro visitas guiadas ao sábado

Segundo a Direção Regional da Cultura, "a iniciativa visa dar a conhecer os vários núcleos deste museu", localizado na ilha de São Miguel, a partir de visitas que "exploram temas específicos de cada coleção, permitindo ao visitante conhecer outras perspetivas do património que a instituição guarda, preserva e apresenta".

"Todos os meses, através da sua newsletter e das redes sociais, o Museu Carlos Machado vai divulgar a temática das visitas e as atividades previstas para os sábados do mês seguinte", segundo uma nota divulgada hoje pelo executivo açoriano, acrescentando que as visitas e atividades "são gratuitas", mas de "inscrição obrigatória", através do telefone 296 202 930 ou do email museu.cmachado.info@azores.gov.pt.