Município das Lajes das Flores com orçamento de 4,6 ME em 2022

“Em termos globais o orçamento é de 4,6 milhões de euros, com cerca de três milhões para despesa corrente e 1,5 para investimentos. Ao nível de investimentos, a nossa grande prioridade tem a ver com a criação de condições para fixar pessoas”, declarou o socialista Luís Maciel.

O documento, votado na semana passada, foi aprovado com os oito votos a favor dos deputados do PS, tendo os sete parlamentares da coligação PSD/CDS-PP/PPM votado contra.

Luís Maciel avançou que o Orçamento para 2022 vai permitir concluir a criação da zona industrial e a instalação de uma incubadora de empresas.

“Temos projetos para mais uma zona industrial e para um loteamento habitacional. A área da habitação é uma das áreas que queremos investir. Vamos investir numa estratégia local à habitação e reforçar os apoios à habitação desagradada”, assinalou.

Luís Maciel destacou o reforço das verbas alocadas ao turismo, referindo que a autarquia pretende investir nas infraestruturas da zona balnear da Fajã Grande em 2022.

O socialista realçou ainda que o município vai “tentar alargar os postos de carregamento” para viaturas elétricas, sendo que o “objetivo final” é ter um posto em cada uma das sete freguesias do concelho.

“Queremos tornar o concelho mais moderno, com uma economia mais verde. Vamos incentivar as renováveis a aquisição de viaturas elétricas e apostar na transição digital”, afirmou.

Luís Maciel, que foi eleito em setembro para um terceiro mandato, destacou também que o município vai manter a taxa de IMI no valor mínimo.

“A taxa do IRS está nos 2%. Já em 2021 esteve nos 2% e vamos manter para o ano. A taxa de IMI temos no valor mínimo: quer a taxa de referência, quer as majorações que damos a famílias com dependentes”, realçou.

Os resultados provisórios dos Censos de 2021 apontam para a existência de 3.4029 residentes na ilha das Flores, o que corresponde a menos 9,6% do que em 2011.

A descida mais acentuada registou-se no concelho de Santa Cruz das Flores (menos 11,7%, passando de 2.289 residentes para 2.021).

No concelho de Lajes das Flores, a redução foi de 6,4%: passou de 1.504 habitantes em 2011 para 1.408.

Segundo o Retrato dos Açores, da Pordata, lançado em 2020, os municípios da ilha das Flores apresentavam a divida total mais baixa das câmaras municipais dos Açores: Santa Cruz com uma divida de cerca de 177 mil e as Lajes com perto de 190 mil euros de divida.