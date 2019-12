Município da Madalena celebra Magia do Natal com os idosos do concelho

Mais de uma centena de idosos de todos os Centros de Convívio do concelho Madalena e utentes do programa MadalenAbraça participaram, num jantar de Natal, promovido pela Câmara Municipal da Madalena, jantar este que foi confecionado pelos funcionários do Serviço Social do município, assinalando a quadra natalícia e festejando em união esta data.



A alegria foi garantida ao longo de todo o serão, abrilhantado pelo Grupo de Fados da Casa da Música da Candelária, refere nota.



Na ocasião, José António Soares, presidente do município da Madalena, enalteceu o enorme privilégio de realizar "esta caminhada com os idosos", fazendo votos para que no próximo ano voltassem a celebrar a magia desta quadra todos juntos.