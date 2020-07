"Colecionador tem 150 rádios de várias partes do mundo" é o título da manchete fotográfica. "Associação lança campanha a apelar à dádiva de sangue", "Rita pede mais apoios para a agricultura devido à pandemia", "Elias Pereira diz que 'este é um tempo de rutura com velhas práticas'" e "JIV regressa à II Divisão de clubes em atletismo" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.