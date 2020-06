Moinho de Vento das Fontes já pode ser visitado na Graciosa

Segundo nota da Direção Regional da Cultura, este polo do Museu da Graciosa sofreu obras de reparação e conservação durante o ano de 2019, orçadas em mais de 28.500 euros, que consistiram na substituição do eixo, da cúpula e das armas das velas, além de pinturas no interior e exterior.



No período em que decorreram os trabalhos de requalificação e pintura, procedeu-se também ao melhoramento da canada de acesso ao moinho, com o apoio da Delegação das Obras Públicas da Graciosa.



O Moinho de Vento encontra-se agora aberto ao público e pode ser visitado no horário normal do museu.