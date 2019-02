Misericórdia de Nordeste promove desfile de Carnaval

Com cerca de 200 participantes, o desfile contou com a presença dos idosos dos Centros de Convívio, do SAD e SAD Reabilitação, da Casa de Trabalho, do Lar Residencial para Pessoas com Deficiência, CATL’s e Creche 'Os Priolinhos', refere nota informativa.

Também participaram os utentes da Associação Amizade 2000 e os alunos da Escola Profissional de Nordeste.

De piratas a bombeiros, passando por pequenas flores, foram muitos os trajes que incorporaram o cortejo, que foi acompanhado por uma orquestra com música apropriada à época que animou o desfile no decorrer do seu percurso.

Findo o cortejo os participantes reuniram-se num animado convívio na Escola Básica e Integrada de Nordeste, onde foram servidas as tradicionais malassadas.