Reclusos evadidos da prisão de Alcoentre foram capturados em Espinheira após denúncia

Em comunicado, o Comando Territorial de Lisboa da GNR, força policial que efetuou a captura, indica que a detenção dos evadidos, por parte dos militares do Posto Territorial de Aveiras, ocorreu às 06h40, nas proximidades da localidade de Espinheira, Alcoentre, depois de ter sido recebida uma denúncia pelas 03h00.

Em causa os dois homens, de nacionalidade portuguesa, de 37 e 44 anos, que fugiram pelas 18h20 de segunda-feira do Estabelecimento Prisional de Alcoentre, no concelho de Azambuja, distrito de Lisboa.

Os dois reclusos encontram-se condenados pelos crimes de tráfico de estupefacientes e roubo, com penas de cinco anos e oito meses e de quatro anos e nove meses.

“Os detidos encontravam-se a cumprir pena de prisão no referido estabelecimento prisional, tendo-se evadido do mesmo ao final do dia de ontem [segunda-feira], tendo assim, sido capturados cerca de 12 horas após a sua fuga”, descreve a GNR.

Esta força policial acrescenta que “desde o conhecimento da fuga dos suspeitos, o dispositivo policial da guarda desenvolveu um conjunto de diligências, discretas, de recolha e troca de informação e de utilização de diversos mecanismos de vigilância”.