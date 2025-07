Na prova que se disputou no Estádio de Praia, em Matosinhos, a número um portuguesa e 28.ª mundial - portuguesa com o melhor ranking de sempre - conquistou o título nacional pelo segundo ano consecutivo, desta feita em parceria com Maria Tavares (em 2024 a atleta açoriana foi campeã nacional ao lado de Débora Madile).

Na final, Marta Magalhães e Maria Tavares superiorizaram-se à dupla Manuela Cunha/Victoria Ribeiro, vencendo por 2-0, com parciais de 6-3 e 6-4.

Em declarações publicadas nas redes sociais da Federação Portuguesa de Ténis, a tenista não escondeu a felicidade de revalidar o título de campeã nacional.

“Estou muito feliz com mais um título de campeã nacional, desta vez ao lado da Maria [Magalhães]. É sempre muito bom jogar aqui. A estrutura melhorou mesmo muito, então fico muito feliz por ver o ténis de praia a crescer em Portugal”, frisou a bicampeã nacional.