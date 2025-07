Bruno Vicintin dirige palavras de alento ao Santa Clara

Bruno Vicintin, acionista maioritário da Santa Clara Açores - Futebol, SAD, endereçou palavras de alento ao grupo de trabalho, em jeito de antevisão à temporada que se avizinha e cujo primeiro jogo oficial, frente ao Varaždin, se realiza já a 24 de julho (primeira mão da segunda ronda de qualificação para a Liga Conferência, da UEFA).

Numa mensagem direcionada ao plantel, o dirigente fez um apelo à sua “responsabilidade” e o “orgulho”, que advêm de se representar uma região e o país “em que todos (...) nasceram ou [pelo qual] foram abraçados”.

O acionista apelou também à “humildade”, à “vontade de vencer” e ao “trabalho duro e silencioso”, enquanto impulsionadores de uma época que se espera proveitosa. O responsável reiterou, ainda, a confiança que mantém no grupo.

Também Vasco Matos, treinador dos “encarnados”, em declarações proferidas no final do treino deste sábado, partilhava dessa confiança.

Em jeito de retrospetiva, o técnico mostrou-se satisfeito com a primeira semana de trabalhos, destacando a intensidade com que foi levada a cabo.

Na mesma ocasião, confirmou que o grupo encara a participação nas competições europeias com “ambição” e humildade, repetindo a ideia que tem servido de base à sua passagem no clube: “(...) foco no nosso traballho (...)”.

Recorde-se que o plantel partiu no domingo, dia 6 de julho, para estágio no Algarve, ao longo do qual irá realizar alguns jogos de preparação.