PCP critica Governo Regional e defende SATA 100% pública

“O PCP reafirma que só mantendo a SATA pública será possível garantir a sua manutenção ao serviço da Região, dos açorianos, da diáspora e de quem nos visita, fazendo com que esta trabalhe para a coesão e o desenvolvimento equilibrado de que os Açores precisam”, afirma o comunicado.

O partido denuncia o encerramento de lojas da SATA fora dos aeroportos, a eliminação de serviços a bordo, atrasos no pagamento de subsídios aos trabalhadores e o aumento dos preços no transporte de carga e de passageiros. Além disso, critica a falta de lugares nas ligações interilhas e com o continente.

Acusam o Governo Regional de “proteger um negócio apetecível para os interesses privados, tendo em conta que a dívida da SATA será paga pelo Governo Regional, mas isso é altamente lesivo para os interesses dos açorianos. Segundo o Governo Regional, esta seria a melhor solução, ou a solução inevitável, estando tudo assegurado”, lê-se.