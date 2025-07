Ministra vê Plano de Desenvolvimento para o Desporto como "reforma estrutural"

“Estamos a preparar o Plano de Desenvolvimento para o Desporto em Portugal, uma reforma estrutural que assenta em seis pilares fundamentais que se reforçam mutuamente e traçam um caminho claro para um desporto mais forte, mais acessível e mais sustentável”, afirmou.

Entre esses "pilares" destacados pela governante, na sua intervenção de abertura na Cimeira de Presidentes das Federações Desportivas, em Lisboa, encontram-se “o desporto no contexto educativo”, “o desporto na sociedade, enquanto promotor de saúde, bem-estar e cidadania ativa”, “a formação e o alto rendimento, tanto para atletas como para técnicos”, “o investimento em infraestruturas desportivas modernas, acessíveis, seguras e energeticamente eficientes”, políticas públicas e governança mais coordenadas, transparentes e orientadas por dados” e “o financiamento do desporto ajustado às necessidades reais e ao impacto social do setor”.

Margarida Balseiro Lopes sublinhou ainda outros objetivos a cumprir na presente legislatura, em trabalho conjunto com a Confederação do Desporto de Portugal (CDP) e as diferentes federações desportivas.

“Faltam metas como reduzir o sedentarismo e a obesidade infantil, aumentar a prática desportiva em todo o território nacional e ao longo da vida, reforçar os programas de inclusão com especial enfoque na igualdade de género e nas pessoas com deficiência, apoiar o alto rendimento como inspiração para as novas gerações e aproximar os níveis de investimento e participação da média da União Europeia”, declarou.

A ministra recebeu, em seguida, o documento do qual constam as prioridades políticas da CDP para a nova legislatura, pela mão do presidente do organismo, Daniel Monteiro, deixando, logo após, a sala para que se realizasse o debate sobre o financiamento do desporto nacional entre mais de 50 presidentes das diversas federações desportivas portuguesas.