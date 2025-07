PS/Açores diz que ilha do Faial está em “estado de abandono”

Citado numa nota de imprensa do partido, Francisco César exemplificou com a estrada regional que liga o aeroporto à cidade da Horta, afirmando que “permanece sem obras de beneficiação apesar de promessas reiteradas do Governo Regional desde 2021”.

De acordo com o dirigente socialista, a intervenção naquela estrada “foi sucessivamente incluída nos orçamentos regionais de 2021, 2022, 2023 e 2024, sem qualquer execução real”.

Atualmente, aquela estrada regional “é uma via perigosa, em mau estado e que penaliza diariamente quem a utiliza”, acrescentou.

Francisco César disse ainda que a taxa de execução das obras previstas para as estradas na ilha do Faial “ronda apenas 37%”, o que considera uma “demonstração inequívoca da incapacidade do Governo Regional em gerir, planear e concretizar”.

De acordo com o dirigente do maior partido da oposição, nos caminhos agrícolas a “degradação está a aumentar os custos para os agricultores, quer em tempo, quer em manutenção de viaturas, pela falta de acessos em condições".

“Os caminhos agrícolas estão abandonados em todas as ilhas, mas aqui no Faial é particularmente grave”, afirmou.

O líder socialista lembrou ainda que promessas como a requalificação do aeroporto e do porto da Horta “também continuam por cumprir” e que, “apesar de serem recorrentemente prometidas, nada tem sido feito”.

Segundo Francisco César, não é apenas o PS que denuncia este abandono, uma vez que “até o próprio presidente da Assembleia Legislativa e membros do PSD têm admitido que este Governo [Regional] virou as costas ao Faial”.