MiratecArts atribui prémio ‘Atlante’ ao realizador João Pedro Rodrigues

A associação cultural MiratecArts atribuiu esta semana, no Auditório da Madalena do Pico, o prémio ‘Atlante’ ao realizador João Pedro Rodrigues pela sua “persistência e ousadia no mundo das artes”, justificou Terry Costa.

Segundo comunicado, na segunda noite de programação da nona edição do Azores Fringe Festival, o diretor artístico da associação cultural salientou que o realizador de cinema conta com “mais de 20 anos de criação em Portugal”, sendo os seus filmes “abraçados internacionalmente pela sua linguagem própria e porque mostram que são produzidos com muito carinho’’.

Na apresentação do prémio, Terry Costa acrescentou ainda que “são artistas como o João Pedro Rodrigues que exemplificam o objetivo deste prémio’’.

Na ocasião, João Pedro Rodrigues admitiu ter ficado “surpreendido e comovido” com a apresentação e a atribuição do prémio.

O comunicado da MiratecArts destaca que o realizador de cinema já recebeu “mais de 30 prémios por todo o mundo pelo seu trabalho”, que inclui os filmes “O Ornitólogo”, “A Última Vez Que Vi Macau”, “Morrer Como Um Homem”, “Odete”, “O Fantasma” e várias curtas-metragens.



Refira-se que o MiratecArts Prémio Atlante é atribuído pela associação cultural pelo “corpo de trabalho de um artista que segue as suas paixões, sem medo de ser diferente”, significando “persistência e ousadia no mundo das artes” e sendo a sua atribuição da responsabilidade do diretor artístico da MiratecArts, Terry Costa, não tendo qualquer “data específica de atribuição ou qualquer candidatura da parte dos artistas”.

O realizador João Pedro Rodrigues junta-se, assim, à lista de ilustres distinguidos do Prémio Atlante, onde se incluem o dramaturgo e encenador Christopher Hampton, o músico e compositor Luís Alberto Bettencourt, as artesãs Alzira & Conceição Neves, o escritor Joel Neto e a ilustradora cineasta Regina Pessoa.

De destacar ainda que a atribuição do prémio decorreu na segunda noite da programação da nona edição do Azores Fringe Festival, que continua até 27 de junho “com mais de 200 artistas das nove ilhas dos Açores, alguns oriundos do continente e do estrangeiro, com programação ao vivo e online”, pode ler-se no comunicado enviado pela MiratecArts aos órgãos de comunicação social.