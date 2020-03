MiratecArts assinala Dia Internacional do Livro Infantil em direto no Facebook

A efeméride assinala-se desde 1967, por data do aniversário de Hans Christian Andersen.

Num comunicado enviado às redações, a associação cultural MiratecArts adianta que "este ano, e devido às circunstâncias que estamos a passar, o evento será online através da página oficial de www.facebook.com/miratecarts onde, via video, vários escritores e outros artistas açorianos participam no programa, com a primeira intervenção pelas 10h00 da manhã, terminando pelas 18h00, apresentando trabalhos açorianos, além de livros internacionais e o extenso trabalho de Hans Christian Anderson".



A cada ano o evento ICBD é organizado por um país diferente. Em 2020 coube à Eslovénia decidir o tema, convidar um autor proeminente do país a escrever uma mensagem para as crianças do mundo e um ilustrador conhecido para criar um cartaz. Esses materiais são usados de diferentes maneiras para promover livros e leitura.





"Palavras em poesia e em histórias são comida. Não é alimento para o corpo, não é alimento que pode encher o estômago, mas é comida para o espírito e comida para a alma," diz o autor esloveno Peter Svetina, que escreveu a mensagem do ano com o tema "Faminto por Palavras" e o ilustrador Damijan Stepančič foi o autor do cartaz.