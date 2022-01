Ministro da Defesa espera declaração conjunta da UE e NATO ainda este ano

Após participar numa reunião de ministros da Defesa da UE, centrada na chamada «bússola estratégica» - o documento orientador dos 27 em matéria de Defesa e Segurança que está a ser trabalhado com vista à sua adoção em março de 2022 -, e num encontro de ministros da Defesa da Aliança Atlântica, que também tem prevista para o próximo ano a adoção do seu novo conceito estratégico, Gomes Cravinho revelou a ideia de uma declaração conjunta das duas organizações.

“Antes da reunião da NATO, tivemos uma reunião de ministros da Defesa da UE em que olhámos para a chamada bússola estratégica […] Um dos elementos que fez parte do nosso diálogo esta manhã foi precisamente a ideia de uma declaração conjunta UE-NATO a estabelecer aquilo que é o entendimento comum do relacionamento entre os dois”, indicou.

Segundo o ministro, essa declaração conjunta “deve conter, por um lado, o reconhecimento da importância insubstituível da NATO enquanto pedra basilar da nossa segurança coletiva, e, por outro lado, também o reconhecimento do entendimento de que uma entidade europeia de Defesa é muito importante para o próprio reforço da NATO e não é concorrente nem representa qualquer tipo de ameaça para a NATO”.

“Estamos hoje, creio, numa situação em que podemos dar este passo, e acredito que esta declaração conjunta saia antes do final do ano. Aliás, um dos elementos que no meu entender deve constar da declaração conjunta é o compromisso mútuo em trabalharmos em simultâneo e em conjunto nos nossos documentos de orientação estratégica: a bússola estratégica da UE e o conceito estratégico da NATO, que será adotado no final do primeiro semestre do ano”, declarou.

João Gomes Cravinho reforçou que, “dando-se a coincidência de cada uma das instituições estar a trabalhar num documento de orientação estratégica, faz muito sentido que esse trabalho seja feito com pleno conhecimento mútuo e de modo a que sejam documentos convergentes, e não documentos que não têm coerência entre si”.