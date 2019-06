Ministra apresenta projeto da nova prisão em julho

Açoriano Oriental noticia que o projeto do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada será apresentado a 3 de julho

Nesta edição, destaque para a notícia de que José Manuel Bolieiro está bem posicionado para ser o cabeça-de-lista do PSD/Açores à Assembleia da República.



É dado ainda espaço às notícias de um incêndio na rua da Arquinha que provocou um ferido e sete desalojados, ao aval de 11,6 ME à Portos dos Açores, e à intenção do BE de impedir a construção da incineradora em São Miguel.

A presença de três atletas açorianas na Seleção Nacional Sub-15 de Futebol é o destaque do Desporto na primeira página de hoje.