Ministério Público pede pena de prisão para Farfalha

O Ministério Público (MP) pediu ontem pena de prisão para o antigo pintor de construção civil conhecido por “Farfalha”, que está a ser julgado novamente por crimes de abuso sexual.

As alegações finais do julgamento do principal arguido do caso “Farfalha” decorreram ontem à porta fechada no Tribunal Judicial de Ponta Delgada, tendo ficado marcada a leitura da sentença para o dia 16 deste mês, pelas 14h30.